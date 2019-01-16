Вотум доверия: Мэй осталась премьером, Великобритания остается в тупике

КИЕВ. 16 января. УНН. Британские депутаты не поддержали вотум недоверия, который инициировал глава лейбористской партии Джереми Корбин после того, как парламент проголосовал против соглашения об условиях Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против - 325. Отрыв составил всего 19 голосов.

Обращаясь к депутатам, Мэй заявила, что продолжит работу над тем, чтобы воплотить в жизнь позицию британского народа, который на референдуме высказался за выход из ЕС.

Премьер-минстр также предложила лидерам всех партий провести с ней индивидуальные встречи, но попросила политиков подойти к ним "с консруктивним настроением".

"Мы должны найти решения, которые смогут получить достаточную поддержку в парламенте", - добавила Мэй.

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Лидер лейбористской партии Джереми Корбин после голосования призвал Мэй пообещать, что правительство не допустит варианта, когда Великобритания оставит ЕС без соглашения. По мнению политика, такой сценарий приведет к "катастрофе".

Сама же Мэй еще до голосования в парламенте заявляла, что убеждена в том, что ее правительство выиграет вотум недоверия, и пообещала на следующей неделе предложить депутатам новый план выхода из ЕС.

В случае, если парламент выразил правительству недоверие, это могло привести к внеочередным выборам.

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Британские парламентарии в среду перед голосованием провели дебаты по вотуму недоверия.

Перед этим премьер-министр Тереза Мэй ответила на вопросы депутатов в парламенте.

Джереми Корбин заявил, что выборы станут "лучшим результатом для страны".

Тереза Мэй, в свою очередь, отметила, что такой вариант - "худшее, что может быть".

"Это углубит разногласия, когда нам нужно единство, и принесет хаос, когда нам нужна уверенность. Всеобщие выборы просто не в национальных интересах", - заявила Мэй.

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Вотум недоверия дает право членам парламента решать, хотят ли они, чтобы действующее правительство продолжил свою работу.

Если бы правительство проиграло голосование в течение двух недель парламент должен поддержать действующее или новосформированное правительство. В противном случае в Британии объявили бы внеочередные парламентские выборы.

Как сообщал УНН, ранее в понедельник депутаты ЕС призвали Великобританию отказаться от Brexit.

Ранее министр Великобритании по вопросам Brexit Стивен Баркли отметил, что страна не собирается продолжать во времени процесс выхода из Европейского Союза и покинет его 29 марта.