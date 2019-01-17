Председатель ОБСЕ будет оказывать политическую поддержку повышению эффективности деятельности СММ в Украине

КИЕВ. 17 января. УНН. 15-16 января 2019 с рабочим визитом в Украине находился действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак. Основная цель визита - обеспечение дальнейшего активного привлечения ОБСЕ к международным усилиям по урегулированию российско-украинского конфликта и восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД.

“16 января 2019 состоялась совместная рабочая поездка Министра Павел Климкин и действующего председателя ОБСЕ в Луганской области, в рамках которой руководители внешнеполитических ведомств среди прочего посетили КПВВ „Станица Луганская“ с целью ознакомления с политикой безопасности ситуацией на линии разграничения”, — говорится в сообщении на сайте МИД.

Министр Климкин обсудил с Лайчаком ситуацию в регионе ОБСЕ, которая сложилась в результате российской агрессии против Украины, отметив, что политико-дипломатическое давление на страну-агрессора имеет только усиливаться, а механизмы ОБСЕ должны играть свою надлежащую роль в этом процессе.

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Климкин привлек особое внимание Лайчака к проблемам с правами человека на временно оккупированных территориях Украины и милитаризации Россией временно оккупированных Автономной Республики Крым и г.Севастополь, а также частей Черного и Азовского морей.

“Действующий председатель ОБСЕ подтвердил незыблемость Словакии в осуждении оккупации РФ Крыму и непризнании попытки аннексии полуострова, что было высоко оценено украинской стороной. Лайчак выразил готовность Председательства оказывать политическую поддержку повышению эффективности деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине”, — добавляют в сообщении.

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Стороны договорились, что Словакия будет уделять урегулированию российско-украинского конфликта, как главному источнику нестабильности и напряжения на пространстве ОБСЕ, безусловную приоритетноу внимание на протяжении всего года председательства.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ назвали вопрос Украины приоритетом.