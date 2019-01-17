Правительство Греции получило вотум доверия в парламенте

КИЕВ. 17 января. УНН. Правительство Греции во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом получило вотум доверия в парламенте страны. Об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в главном законодательном органе страны по завершении двухдневных дебатов, прошедших во вторник и среду. Об этом сообщает УНН со посиланянм на ТАСС.

После выхода из состава греческого правительства в воскресенье лидера "Независимых греков", экс-министра национальной обороны Панноса Камменос Ципрас попросил председателя парламента поставить на голосование вопрос о доверии правительству. Для получения вотума доверия и обеспечения большинства в парламенте правительству требовалось получить 151 голос из 300 в однопалатном парламенте.

В итоге за доверие правительству проголосовал 151 депутат. Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) Алексиса Ципрас распоряжении 145 голосами в парламенте. Шесть дополнительных голосов ей обеспечили два депутата от партии "Независимые греки" (Анэле) и четыре голоса независимых парламентариев.

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Теперь открывается путь к внесению на рассмотрение профильных комитетов и пленарное заседание соглашения Афин из Скопье об изменении конституционного названия Республики Македонии на "Республику Северная Македония". Как сообщил в среду вечером AMNA, "правительство Бывшей Югославской Республики Македонии в официальном документе проинформировал Афины об изменении конституции, как это предусматривало Преспанское соглашение".

В ходе дебатов в парламенте Греции эту информацию подтвердил в среду вечером и сам Ципрас. Предполагается, что обсуждение по этому вопросу начнутся в греческом главном законодательном органе уже на следующей неделе.

Напомним, 11 января парламент Македонии одобрил конституционную поправку, которая подтверждает переименование страны в Республику Северная Македония.