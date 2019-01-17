У Фирташа обжалуют арест Кипром имущества на 46 миллионов долларов

КИЕВ. 17 января. УНН. Группа компаний Group DF украинского миллиардера Дмитрия Фирташа обжалует арест движимого и недвижимого имущества на 46 миллионов долларов. Об этом в Group DF сообщили в среду, 16 января, и добавили, что несмотря на арест группа, по-прежнему остается владельцем этих активов, а ограничительные меры являются временными, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Там также отметили, что арест имущества не влияет на работу бизнес группы ни в Украине, ни за рубежом.

“На сегодняшний день предприятия Group DF продолжают работать в нормальном режиме”, — сообщили в холдинге.

Ранее сообщалось, что суд Кипра арестовал движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа стоимостью почти на 46 миллионов долларов США. Под арест попала и головная компания олигарха Group DF Holdings Limited.

Поводом для ареста стал иск российского банка “ВТБ”, которому задолжали две структуры бизнесмена, а именно ЗАО “Юкрейниан Кемикал Продактс” и ООО “Титановые инвестиции”, которые являются владельцами ряда заводов в Крыму.

По данным DW, юристы банка “ВТБ” подали иск в суд кипрского города Лимасол еще 20 декабря 2018. Иск связан с кредитом, который компании Фирташа “Юкрейниан Кемикал Продактс” и “Титановые инвестиции” взяли в банке в апреле 2015 года. Общая сумма задолженности составляет 2,5 миллиарда российских рублей (около 32,6 миллиона евро). В пресс-службе “ВТБ” подтвердили информацию об аресте активов Фирташа.

Бизнес-активы Фирташа в основном расположены в Украине. Однако после аннексии Крыма Россией два его химзавода — “Крымский титан” и “Крымский сода” — оказались в оккупированном регионе. Компании, в которых судится “ВТБ”, связанные с этими активами. Рассмотрение иска по существу начнется в конце января.

53-летний Фирташ, входит в список самых богатых украинцев, является одним из ответчиков.

Напомним, согласно заявлению Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, ГПУ будет обращаться в суд о наложении ареста на активы бизнесмена Дмитрия Фирташа в Украине, после того как будет заключение экспертизы о нанесении ущерба государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов подконтрольных бизнесмену компаний.