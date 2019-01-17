Сенаторы США попросили Трампа позволить допросить переводчиков из встреч с Путиным

КИЕВ. 17 января. УНН. Сенаторы-демократы Боб Менендес и Джек Рид направили в Белый дом запрос о предоставлении возможности допросить переводчиков, которые присутствовали на встречах президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Совместное заявление сенаторов распространили в среду их пресс-службы, передает УНН.

"Сегодня сенаторы направили в Белым дом письмо с прошением о предоставлении подтверждения, что президент Трамп надлежащим образом сохранил записи своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Сенаторы также запросили Белый дом позволить Конгрессу допросить переводчиков, присутствовавших на встречах президента Трампа с Путиным", - сообщает пресс-служба.

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Пристальное внимание СМИ и законодателей в США было привлечено к данной теме в связи с новой публикацией в газете The Washington Post. Издание выступило с утверждением, что Трамп скрывал от членов американской администрации подробности своих встреч с Путиным, в том числе в Гамбурге. Отмечалось, в частности, что после указанной встречи Трамп якобы забрал себе записки переводчика, присутствовавшего на ней, и велел ему не рассказывать об этом другим членам администрации.

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Американский лидер в субботу в интервью телеканалу Fox News, комментируя утверждения The Washington Post, подчеркнул, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности о своих разговорах с президентом России.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге в начале июля 2017 года. Она продолжалась более двух часов вместо запланированных тридцати минут. Президенты России и США обсудили, в частности, урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве. Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июле прошлого года в Хельсинки, на ней обсуждался широкий спектр международных проблем и состояние двусторонних отношений.

Как сообщал УНН, накануне бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал свою вину в новых уголовных обвинениях. Они касаются свидетельств Коэна относительно вмешательства РФ в президентских выборах в США в 2016 году.