Кремль планирует провести на выборах в Украине подконтрольную себе власть - Порошенко

КИЕВ. 17 января. УНН. Во время торжественной встречи дипломатов из разных стран Президент Петр Порошенко подчеркнул, что “понимая, что украинская армия в последние годы качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится для оккупантов плачевно, в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри”. Об этом сообщает УНН.

“2019 с этой точки зрения будет определяющим. В Кремле к нему готовились тщательно и долго. Что планируют в Москве не является секретом. Собственно, руководство России этого особо и не скрывает — провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть”, — подчеркнул Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что “цель также вполне понятно — остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вернуть ее в так называемую “русскую сферу влияния”.

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“И это не просто наши прогнозы. Операция по влиянию на украинские выборы Россией уже ведется полным ходом. В этой связи я бы хотел заверить в том, что как Президент сделаю все от меня зависящее, чтобы во-первых, российское влияние на наши выборы минимизировать”, — добавил Петр Порошенко.

Президент также подчеркнул, что сделает все необходимое для того, чтобы создать все условия для проведения в Украине свободных и честных выборов, в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

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“С этой целью мы пригласили для наблюдения за президентскими выборами наблюдателей от авторитетных международных организаций и отдельных государств”, — добавил Петр Порошенко.

Ранее Петр Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии.