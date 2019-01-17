Я никогда не говорил, что сговора с РФ не было - Адвокат Трампа

КИЕВ. 17 января. УНН. Адвокат президента США Рудольф Джулиани не может поручиться, что кто-то в избирательном штабе Дональда Трампа не получил сговор с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.

"Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба", - сказал в среду адвокат главы государства, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телекомпании.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование по поводу утверждений о якобы попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в любых неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждение о попытках повлиять на ход американских выборов.

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Как сообщал УНН, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал свою вину в новых уголовных обвинениях. Они касаются свидетельств Коэна относительно вмешательства РФ в президентских выборах в США в 2016 году.