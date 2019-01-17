Контактная группа по Донбассу проведет первую в этом году встречу

КИЕВ. 17 января. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет в четверг, 17 января, первое в новом году заседание в Минске, передает УНН.

В частности, на заседании контактной группы Украина будет настаивать на создании постоянного пункта миссии ОБСЕ в Крыму.

"В течение последних заседаний ТКГ в Минске Украина настаивала на создании постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи. Мы не отступим от этой нашей позиции и будем ставить ее на обсуждение и на первой в этом году встрече ТКГ в Минске, которая состоится 17 января", - сообщила ранее участница минских переговоров, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Напомним, на предыдущем заседании ТКГ в декабре 2018 года согласовали режим тишины на Донбассе на зимние праздники. Также Украина предлагала провести освобождение удерживаемых в формате 22 на 22 и 72 на 19 5 января 2019 года.