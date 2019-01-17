На дипломатический прием Президента Украины некоторые послы пришли в вышиванках

КИЕВ. 17 января. УНН. На торжественную встречу дипломатов из разных стран с Президентом Украины Петром Порошенко некоторые послы пришли в украинских вышиванках. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

"Дресс-код этого (дипломатического - ред.) приема предусматривает национальный костюм. Всегда с радостью одеваю украинские костюмы. И большая радость - видеть, как представители других стран хранят традицию своего национального костюма... Особенно приятно было, что некоторые послы пришли в украинских вишиванках- так тонко и красиво выразив уважение к стране пребывания и нашей традиции и культуре", - написала вице спикер.

По ее словам, во время мероприятия Порошенко обратился ко всем представителям разных стран с призывом активнее вместе бороться за освобождение украинских политзаключенных, заложников и военнопленных.

"(Порошенко - ред.) Напомнил, что Украина и наша армия сегодня защищают безопасность Европы и мы ожидаем и от наших партнеров непоколебимой поддержки нашей территориальной целостности. Напомнил очевиднее - РФ стремится вмешиваться в выборы в Украине и влиять на них. Пригласил международных наблюдателей на выборы", - рассказала Геращенко.

Она также отметила, что в ходе встречи Президент поблагодарил всех, кто поддержал получения Украиной Томосу об автокефалии Православной Церкви Украины.

"Особой темой приема был - Томос, наши друзья радуются этому большому историческому событию", - добавила она.

Как сообщал УНН, во время торжественной встречи дипломатов из разных стран Президент Петр Порошенко подчеркнул, что "понимая, что украинская армия в последние годы качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится для оккупантов плачевно, в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри".