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ГПУ завершила расследование дела Арбузова

ГПУ завершила расследование дела Арбузова

Сергей Арбузов

КИЕВ. 17 января. УНН. Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено досудебное расследование дела бывшего председателя Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины Арбузова. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает УНН.

"Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено досудебное расследование дела бывшего председателя Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины Арбузова, которому инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн грн", - сообщил Генпрокурор.

После ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд.

Напомним, 15 января Арбузов не явился на допрос в Генпрокуратуру для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева в очередной раз отказался отменить арест счетов в жены бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова рамках уголовного производства по подозрению Арбузова в растрате 220 млн грн госсредств для телеканала "БТБ".

Источник: УНН
Теги: ГПУ
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