РФ не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив - Полторак

КИЕВ. 17 января. УНН. Российская Федерация не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"Конечно, на такой шаг мы не согласимся, ни кусочка своей земли мы не отдадим, и, конечно, мы не откажемся от нашего законного права, в соответствии со всеми международными обязательствами, морского права, международных договоров, проходить через Керченский пролив", - отметил Полторак.

Министр обороны отметил, что, организуя провокацию в Керченском проливе, РФ ставила перед собой две задачи. Первое - спровоцировать украинских военнослужащих, чтобы они начали стрелять. Таким образом, использовать эту возможность, чтобы начать открытую агрессию против Украины. Вторая цель, по словам Полторак, - заставить Украину отказаться от прохода через Керченский пролив в Азовское море.

Как сообщал УНН, украинские корабли в Керченском проливе обстреляли из крупнокалиберного орудия.