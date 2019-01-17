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Рада повысила статус социальных работников

Рада повысила статус социальных работников

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №4607 "О социальных услугах", который повышает статус социальных работников и других специалистов, оказывающих социальные услуги. "За" соответствующее решение проголосовали 230 народных депутатов из 226 необходимых, передает корреспондент УНН.

Документ предусматривает расширение полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации предоставления социальных услуг. В частности, на места передаются полномочия по созданию, реорганизации и ликвидации центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Законопроектом уточняется понятие социального сопровождения, как "комплекса мероприятий, направленных на предотвращение попадания семей, детей, молодежи и других лиц в сложные жизненные обстоятельства, преодоление таких обстоятельств и минимизацию их последствий".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ также направлен на повышение статуса социальных работников и других специалистов, оказывающих социальные услуги и обеспечивает защиту прав лиц, получающих социальные услуги.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщал УНН, Рада планирует рассмотреть 75 законопроектов, среди которых вопрос об изменении религиозными общинами подчиненности.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, закон
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