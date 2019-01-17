Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 17 января 2019 11:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина с ребенком пропали на курорте в Карпатах
Женщина с ребенком пропали на курорте в Карпатах
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4575
Версия для печати

Для перехода на все стандарты НАТО Украине нужны средства - Полторак

Для перехода на все стандарты НАТО Украине нужны средства - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак

КИЕВ. 17 января. УНН. Для перехода на все стандарты НАТО Украине нужен финансовый ресурс. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"К 2020 году мы должны получить основные стандарты НАТО, но полностью переход на все стандарты НАТО мы сможем осуществить только тогда, когда будет полный финансовый ресурс, а он... Вообще реформы армии очень дорогие", - отметил Полторак.

Министр обороны добавил, что задача по реформированию Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по стандартам альянса уже определены.

Напомним, в НАТО считают главными вызовами террористов и Россию.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Минобороны, реформы, ВСУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.