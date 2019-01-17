Для перехода на все стандарты НАТО Украине нужны средства - Полторак

КИЕВ. 17 января. УНН. Для перехода на все стандарты НАТО Украине нужен финансовый ресурс. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"К 2020 году мы должны получить основные стандарты НАТО, но полностью переход на все стандарты НАТО мы сможем осуществить только тогда, когда будет полный финансовый ресурс, а он... Вообще реформы армии очень дорогие", - отметил Полторак.

Министр обороны добавил, что задача по реформированию Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по стандартам альянса уже определены.

Напомним, в НАТО считают главными вызовами террористов и Россию.