Антарктическую станцию "Академик Вернадский" планируют модернизировать

КИЕВ. 17 января. УНН. На масштабную реконструкцию украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде в целом выделили 44 миллиона гривен, ремонтная бригада будет на станции ориентировочно 25 января. Об этом сообщил во время конференции и.о. директора Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, передает корреспондент УНН.

"Сначала в бюджете 2018 года было выделено 25 млн грн на капитальную реконструкцию станции, а к концу года совместными усилиями Министерства образования и Минфина было добавлено еще вообще 27 млн грн, и из них 19 млн грн именно на модернизацию", - уточнил Дикий.

Также он отметил, что впервые вложены деньги в модернизацию станции с 1996 года.

"Впервые вложены деньги в модернизацию станции с 1996 года, когда британцы передали станцию Украине. Можно сказать, что ремонт начался уже. Потому что на выделенные средства сейчас многое закуплено, проведены проектные работы. Сама ремонтная бригада выедет 20 января, примерно 25 января они будут на станции. Ремонт планируем завершить за два сезона", - рассказал Дикий.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в Государственный бюджет Украины на 2018 год в части увеличение расходов на выплату пенсий, доплат за работу в Чернобыльской зоне и увеличение финансирования на антарктическую станцию "Академик Вернадский".