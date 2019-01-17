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ВСУ патрулируют акваторию Азовского моря - Полторак

ВСУ патрулируют акваторию Азовского моря - Полторак

Степан Полторак

КИЕВ. 17 января. УНН. Вооруженные силы Украины патрулируют акваторию Азовского моря. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Вооруженные силы Украины продолжают выполнять задачу в акватории Азовского моря. Они выполняют задачи и по патрулированию нашей акватории. Угрозы, которые есть, мы на них реагируем. Они, к сожалению, существуют", - сообщил Полторак.

Он добавил, что провокация, которую Россия хотела использовать для того, чтобы обострить обстановку и в самой Украине, и на границе, и, возможно, эту провокацию использовать для открытой агрессии в Украине, - не удалась. Украинские моряки не нарушили ни одного нормативного документа, ни одного закона и не дали оснований для того, чтобы Российская Федерация начала агрессию, указал он.

Кроме того, министр обороны отметил, что Россия продолжает наступление не только в Азовском, но и в Черном море - когда каждый день закрывает огромную территорию морского побережья под предлогом проведения учений, испытания вооружения и техники.

По словам Полторака, это происходит для того, чтобы максимально усложнить движение торговых судов, не только украинских.

Напомним, министр обороны Степан Полторак отметил, что РФ не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, ВСУ, Степан Полторак, Азовское море
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