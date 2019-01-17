Предоставление УБД добровольцам обсудят 24 января

КИЕВ. 17 января. УНН. Предоставление статуса участников боевых действий ветеранам добровольческих батальонов, не вошедших в состав официальных вооруженных формирований, рассмотрят на заседании рабочей группы при Министерстве по делам ветеранов 24 января. Об этом сообщила глава Минветеранов Ирина Фриз, передает УНН.

Встреча рабочей группы была запланирована еще 21 декабря 2018 на заседании Совета ветеранов при министерстве.

На заседании рабочей группы по предоставлению статуса УБД добровольцам 24 января рассмотрят предложения представителей добровольческих формирований, обсудят их участие в составе группы и другие организационные вопросы.

Ранее УНН сообщал, что закон о предоставлении статуса УБД бойцам добровольческих подразделений позволит выяснить, сколько из них считаются пропавшими без вести.

Напомним, начался прием заявок на участие в учредительном собрании Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины. Срок подачи документов продлится до 28 января.