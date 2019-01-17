Конституционный суд Польши признал поправку об украинских националистах в закон о ИНП неконституционным

КИЕВ. 17 января. УНН. Конституционный суд Польши в четверг заявил, что положение поправки в Закон об Институте национальной памяти в части о преступлениях украинских националистов являются неконституционными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рrawo.gazetaprawna.pl.

Положение обжаловал Президент Дуда, указывая на то, что понятие "украинские националисты" и "Малопольский восток" неточны.



Дело касалось внесения изменений в Закон об Институте национальной памяти, который накладывал штраф или лишение свободы на срок до трех лет за отнесение ответственности к полякам, среди других за геноцид, совершенный в отношении евреев во время войны. В конце концов, эти санкции были отменены в июне прошлого года другой поправкой правительства и парламента с согласия президента.



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Напомним, 27 июня две палаты парламента Польши - сейм и сенат - приняли изменения в закон о ИНП. Согласно решению польских парламентариев, отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии. Это статьи 55a и 55b закона.

При этом это не касается положения закона о ИНП относительно "преступлений украинских националистов".

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