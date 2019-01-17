В Украине расширят программу строительства жилья для военнослужащих - Полторак

КИЕВ. 17 января. УНН. В Украине в 2019 году расширят программу строительства общежитий для военнослужащих. Об этом сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"В этом году мы планируем продолжить программу Президента Украины по строительству общежитий для военнослужащих, в этом году мы расширяем эту программу и будем строить общежития не только для военнослужащих контрактной службы, которые холостые, но и для женатых, отдельно для сержантского состава, а также штатно-должностное жилье", - сообщил Полторак.

Министр обороны отметил, что в конце прошлого года военные 92 бригады сразу после выхода из зоны проведения ООС получили 80 квартир.

"На следующий год они получают еще 80 квартир и около 400 мест для военнослужащих контрактной службы. Мы практически полностью обеспечиваем эту бригаду штатно-должностным жильем. То есть военный, пока служит в этой бригаде, имеет возможность проживать в квартире или общежитии или осуществлять наем жилья и получать компенсацию от государства", - добавил Полторак.

Напомним, в этом году Украина потратит на безопасность и оборону более 200 млрд грн.