В УПЦ МП отреагировали на принятие ВР закона о переходе приходов

КИЕВ. 17 января. УНН. В Украинской православной церкви Московского патриархата отреагировали на принятие Верховной Радой закона по урегулированию вопроса перехода приходов из одной церкви в другую, указав, что закон "скандальный" и "принят с целью ублажения и наполнения одной религиозной общины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр УПЦ МП.

"Под предлогом, облегчением изменения подчиненности и якобы улучшением процедуры регистрации уставов религиозных общин, народные депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций в Украине в течение года п.2 ІІ Заключительных положений законопроекта №4128-д", - указал глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

По его убеждению, принятый закон нацелен исключительно на "ублажение и наполнение одной религиозной общины".

"Как мы видим, что попытка предложить механизм для изменения подчиненности превращается в излишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций", - подчеркнул он.

При этом в УПЦ МП указали, что, согласно новой редакции, для принятия решения о переходе приходов достаточно 2/3 голосов членов общины (ранее предлагалось принимать решения простым большинством). "Те, кто голосуют, должны лично подписаться под решением. Термина "самоидентификация" в новом проекте нет, а определение критериев для членства людей в общинах остается за самими религиозными общинами", - добавили в УПЦ МП.

"Законопроект предусматривает временный запрет на проведение любых действий с имуществом прихода. Так, при переходе прихода можно продать, отобрать, отдать в залог недвижимое имущество прихода. Если при переходе окажется, что существует часть прихода, которая не согласна с таким переходом - она может образовать новую религиозную общину и имеет право заключить договор о поочередном пользованим храмов", - указали в УПЦ МП.

Напомним, 17 января Рада урегулировала переход приходов УПЦ МП к ПЦУ.