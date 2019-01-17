Рабочие подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске

КИЕВ. 17 января. УНН. В Минске начали заседание рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в МИД Беларуси в Twitter.

Напомним, 17 января трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет первое в новом году заседание в Минске.

В частности, на заседании контактной группы Украина будет настаивать на создании постоянного пункта миссии ОБСЕ в Крыму.