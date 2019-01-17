"Нафтогаз" изменил свою модель управления бизнесом
КИЕВ. 17 января. УНН. Правление НАК "Нафтогаз Украины" утвердило новую модель управления бизнесом группы "Нафтогаз", создав дивизионы "Газ" и "Нефть", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК.
"В рамках реализации корпоративной стратегии группы "Нафтогаз" правление компании 14 января утвердило новую модель управления бизнесом группы. Модель предусматривает создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы. В частности, решением правления образуются дивизионы "Интегрированный газовый бизнес" и "Нефть", - сообщили в компании.
Руководителем дивизиона "Газ" назначен Андрей Фаворов, дивизиона "Нефть" - Николай Гавриленко.
В состав дивизиона "Газ" войдут такие бизнес-единицы:
- АО "Укргаздобыча" (за исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов);
- ГК "Газ Украины";
- ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";
- ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг";
- ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло";
- Naftogaz Trading Europe AG;
- ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз";
- подразделения НАК "Нафтогаз Украины": департамент балансов газа, диспетчеризации, метрологии и учета газа; департамент реализации газа; управления импорта газа и таможенного оформления; управление трейдинга газа.
В состав дивизиона "Нефть" войдут:
- АО "Укртранснафта";
- АО "Укрспецтрансгаз";
- ГП "Укравтогаз";
- подразделения АО "Укргаздобыча": департамент реализации; филиал управления по переработке газа и газового конденсата.
Планируется создание еще нескольких дивизионов, в сферу ответственности которых войдут другие основные и вспомогательные бизнес-процессы группы "Нафтогаз". Дивизионы не являются юридическими лицами или подразделениями юридических лиц.
"Новая структура управления бизнесом группы "Нафтогаз" позволит значительно усилить эффективность работы по каждому из направлений, а также наладить действенную систему контроля работы руководителей. Мы ожидаем, что переход на новую организационную структуру поможет увеличить прибыль, избегать ненужных потерь и, соответственно, увеличить ценность компании для нашего конечного акционера - народа Украины", - отметил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Напомним, Премьер Владимир Гройсман заявил о прекращении контракта с правлением "Нафтогаза".