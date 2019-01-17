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"Нафтогаз" изменил свою модель управления бизнесом

"Нафтогаз" изменил свою модель управления бизнесом

КИЕВ. 17 января. УНН. Правление НАК "Нафтогаз Украины" утвердило новую модель управления бизнесом группы "Нафтогаз", создав дивизионы "Газ" и "Нефть", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК.

"В рамках реализации корпоративной стратегии группы "Нафтогаз" правление компании 14 января утвердило новую модель управления бизнесом группы. Модель предусматривает создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы. В частности, решением правления образуются дивизионы "Интегрированный газовый бизнес" и "Нефть", - сообщили в компании.

Руководителем дивизиона "Газ" назначен Андрей Фаворов, дивизиона "Нефть" - Николай Гавриленко.

В состав дивизиона "Газ" войдут такие бизнес-единицы:

  • АО "Укргаздобыча" (за исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов);
  • ГК "Газ Украины";
  • ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";
  • ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг";
  • ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло";
  • Naftogaz Trading Europe AG;
  • ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз";
  • подразделения НАК "Нафтогаз Украины": департамент балансов газа, диспетчеризации, метрологии и учета газа; департамент реализации газа; управления импорта газа и таможенного оформления; управление трейдинга газа.

В состав дивизиона "Нефть" войдут:

  • АО "Укртранснафта";
  • АО "Укрспецтрансгаз";
  • ГП "Укравтогаз";
  • подразделения АО "Укргаздобыча": департамент реализации; филиал управления по переработке газа и газового конденсата.

Планируется создание еще нескольких дивизионов, в сферу ответственности которых войдут другие основные и вспомогательные бизнес-процессы группы "Нафтогаз". Дивизионы не являются юридическими лицами или подразделениями юридических лиц.

"Новая структура управления бизнесом группы "Нафтогаз" позволит значительно усилить эффективность работы по каждому из направлений, а также наладить действенную систему контроля работы руководителей. Мы ожидаем, что переход на новую организационную структуру поможет увеличить прибыль, избегать ненужных потерь и, соответственно, увеличить ценность компании для нашего конечного акционера - народа Украины", - отметил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, Премьер Владимир Гройсман заявил о прекращении контракта с правлением "Нафтогаза".

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз
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