"Нафтогаз" изменил свою модель управления бизнесом

КИЕВ. 17 января. УНН. Правление НАК "Нафтогаз Украины" утвердило новую модель управления бизнесом группы "Нафтогаз", создав дивизионы "Газ" и "Нефть", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК.

"В рамках реализации корпоративной стратегии группы "Нафтогаз" правление компании 14 января утвердило новую модель управления бизнесом группы. Модель предусматривает создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы. В частности, решением правления образуются дивизионы "Интегрированный газовый бизнес" и "Нефть", - сообщили в компании.

Руководителем дивизиона "Газ" назначен Андрей Фаворов, дивизиона "Нефть" - Николай Гавриленко.

В состав дивизиона "Газ" войдут такие бизнес-единицы:

АО "Укргаздобыча" (за исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов);

ГК "Газ Украины";

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг";

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло";

Naftogaz Trading Europe AG;

ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз";

подразделения НАК "Нафтогаз Украины": департамент балансов газа, диспетчеризации, метрологии и учета газа; департамент реализации газа; управления импорта газа и таможенного оформления; управление трейдинга газа.

В состав дивизиона "Нефть" войдут:

АО "Укртранснафта";

АО "Укрспецтрансгаз";

ГП "Укравтогаз";

подразделения АО "Укргаздобыча": департамент реализации; филиал управления по переработке газа и газового конденсата.

Планируется создание еще нескольких дивизионов, в сферу ответственности которых войдут другие основные и вспомогательные бизнес-процессы группы "Нафтогаз". Дивизионы не являются юридическими лицами или подразделениями юридических лиц.

"Новая структура управления бизнесом группы "Нафтогаз" позволит значительно усилить эффективность работы по каждому из направлений, а также наладить действенную систему контроля работы руководителей. Мы ожидаем, что переход на новую организационную структуру поможет увеличить прибыль, избегать ненужных потерь и, соответственно, увеличить ценность компании для нашего конечного акционера - народа Украины", - отметил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, Премьер Владимир Гройсман заявил о прекращении контракта с правлением "Нафтогаза".