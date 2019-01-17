В Раде зарегистрировали два постановления об отмене закона о переходе приходов УПЦ МП к ПЦУ

КИЕВ. 17 января. УНН. В Верховной Раде зарегистрированы два постановления об отмене внесенных изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности. Соответствующие постановления зарегистрированы на сайте ВРУ, передает УНН.

Постановления зарегистрированы по номерам №4128-д-П, авторства народных депутатов Вадима Новинского и Александра Долженкова, и №4128-д-П1, авторства народных депутатов Юрия Бойко и Михаила Папиева.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, закон о подчиненности религиозных общин был принят с грубым нарушением Конституции Украины и регламента Верховной Рады.

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №4128д, которым внесла изменения в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Изменения регламентируют переход религиозных общин из подчинения одной церкви к другой.