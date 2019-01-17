Facebook удалил более сотни российских страниц за антиукраинскую пропаганду

КИЕВ. 17 января. УНН. Компания Facebook удалила более сотни страниц и около 40 аккаунтов Instagram из России. Причиной стала некоординированное поведение их владельцев. Об этом заявил руководитель направления кибербезопасности компании Facebook Натаниэль Глейчер, сообщает УНН.

"Владельцы страниц представлялись украинцами, создавали сети фейковых аккаунтов и писали об украинских новостях. Пользователи учетных записей руководили различными аккаунтами и распространяли местные украинские новости на различные темы: погода, протесты, НАТО, здоровья в школах. Однако обзор контента, который велся с аккаунтов, еще не завершен", - пишет Натаниэль Глейчер.

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Руководитель направления кибербезопасности отметил, что были выявлены технические совпадения с деятельностью в России, наблюдавшиеся до промежуточных выборов в США. Несмотря на шифрование, было обнаружено, что учетные записи связанные с сотрудниками московского агентства "Спутник". Некоторые из страниц часто публиковали посты с антинатовским настроением, протестными движением и коррупцией.

Еще 364 страницы и учетные записи заблокировали за участие в "скоординированном недостойном поведении" в рамках сети, которая возникла в России и действовала в странах Балтии, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы.