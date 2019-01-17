В общежитиях коммунальной формы собственности приватизировано более 58% жилых помещений

КИЕВ. 17 января. УНН. По данным департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики Минрегиона, в общежитиях коммунальной формы собственности приватизировано 82934 жилых помещений. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"В общежитиях коммунальной формы собственности приватизировано 82934 жилых помещений, что составляет 58,09% от общего количества", - говорится в сообщении.

По состоянию на 01.01.2019 общее количество общежитий в Украине составляет 4109 единиц.

С 2662 общежитий, на которых распространяется действие Закона Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий", коммунальной формы собственности - 2155, государственной - 349, в уставном капитале обществ, образованных в процессе приватизации (корпоратизации) - 261.

В департаменте добавили, что за период действия Закона, в собственность территориальных общин передано 1168 общежитий, в том числе: из государственной формы собственности - 787, из уставных капиталов обществ - 381.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым продлил на неопределенный срок мораторий на выселение жителей общежитий из занимаемых жилых помещений.



