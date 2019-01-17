КИЕВ. 17 января. УНН. Порошенко подписал указ об учреждении эмблемы, символа и флага Сил спецопераций. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"На днях подписал указ об учреждении эмблемы и флага Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и штандарта командующего. Отныне их девизом станут слова киевского князя Святослава Храброго: "Иду на вы!", которые еще более тысячи лет назад наводили ужас на врагов. Спецназовцы были, есть и будут элитой ВСУ. Их лица всегда за кадром. Но весь украинский народ знает, что воины нового формата хорошо подготовленные, закаленные, экипированы. Мастерски делают свою работу, на практике реализуя собственно кредо преимущества качества над количеством. Рад возможности в Бердичеве сегодня лично поблагодарить наших военнослужащих Сил специальных операций ВСУ за защиту Украины", - сказал он.

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Президент также поблагодарил партнеров из стран НАТО за помощь в развитии способностей Сил специальных операций. Благодаря привлечению профессиональных инструкторов из США, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии квалифицированную подготовку прошли украинские инструкторы.



Ранее Порошенко сообщил, что за время боевых действий на Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций .