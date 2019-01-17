Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 17 января 2019 16:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нардепа Шухевича из Рады повезли в кардиологию
Нардепа Шухевича из Рады повезли в кардиологию
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
38175
Версия для печати

ФСБ задержала украинца на въезде в оккупированный Крым

ФСБ задержала украинца на въезде в оккупированный Крым

КИЕВ. 17 января. УНН. ФСБ России задержала на въезде в оккупированный Крым гражданина Украины, который находился в федеральном розыске. Об этом заявили в ФСБ, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Мужчину 1996 года рождения задержали в ходе проверки документов оккупационными пограничниками. Отмечается, что ему инкриминируют групповое мошенничество по предварительному сговору.

Гражданин Украины уже арестован.

Ранее УНН сообщал, что в оккупированном Крыму продлили арест больному диабетом крымскотатарском активисту Эдему Бекирову. Его отправили в больницу из СИЗО 15 января.

Источник: УНН
Теги: Крым, задержание, ФСБ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.