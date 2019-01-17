ФСБ задержала украинца на въезде в оккупированный Крым

КИЕВ. 17 января. УНН. ФСБ России задержала на въезде в оккупированный Крым гражданина Украины, который находился в федеральном розыске. Об этом заявили в ФСБ, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Мужчину 1996 года рождения задержали в ходе проверки документов оккупационными пограничниками. Отмечается, что ему инкриминируют групповое мошенничество по предварительному сговору.

Гражданин Украины уже арестован.

Ранее УНН сообщал, что в оккупированном Крыму продлили арест больному диабетом крымскотатарском активисту Эдему Бекирову. Его отправили в больницу из СИЗО 15 января.