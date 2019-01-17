Новости: Политика
Четверг, 17 января 2019, 15:22 • Дмитрий Мирончук • 38175
ФСБ задержала украинца на въезде в оккупированный Крым
КИЕВ. 17 января. УНН. ФСБ России задержала на въезде в оккупированный Крым гражданина Украины, который находился в федеральном розыске. Об этом заявили в ФСБ, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
Мужчину 1996 года рождения задержали в ходе проверки документов оккупационными пограничниками. Отмечается, что ему инкриминируют групповое мошенничество по предварительному сговору.
Гражданин Украины уже арестован.
Ранее УНН сообщал, что в оккупированном Крыму продлили арест больному диабетом крымскотатарском активисту Эдему Бекирову. Его отправили в больницу из СИЗО 15 января.
Источник: УНН