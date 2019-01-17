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Украинский посол получил открытку от заключенного Сущенко

Украинский посол получил открытку от заключенного Сущенко

Листовка украинского политзаключенного в России Романа Сущенко послу Украины во Франции Олегу Шамшуру

КИЕВ. 17 января. УНН. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур получил от осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко нарисованную открытку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу посла в Twitter.

"Получил новогоднюю открытку от Романа Сущенко, нарисованную им собственноручно. В очередной раз убедился в невероятной талантливости украинского журналиста! Держись, Роман! Продолжаем делать все возможное для твоего освобождения", - говорится в заметке Олега Шамшура.

Украинского журналиста задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку. В Минобороны заявления ФСБ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки назвали очередной провокацией. Сам Сущенко своей вины не признает.

Напомним, что осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко впервые за все время заключения имел длительное свидание с женой и дочерью.

Ранее УНН сообщал, что Россия не соглашается освобождать арестованного в Украине журналиста Кирилла Вышинского путем обмена.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, политзаключенные
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