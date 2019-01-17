Депутаты хотят возобновить мораторий на проверки бизнеса

КИЕВ. 17 января. УНН. На днях депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали в парламенте два законопроекта, которыми предлагается продлить мораторий на проведение проверок предпринимателей контролирующими органами, передает УНН.

Речь идет о:

проекте ЗУ № 9472 "О моратории на проведение проверок предпринимателей контролирующими органами: временные особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности"

проект ЗУ № 9473 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" о возобновлении моратория на проведение проверок бизнеса контролирующими органами".

Авторами обоих законопроектов выступили народные депутаты Александр Вилкул, Дмитрий Колесников, Константин Павлов и Андрей Гальченко.

Так, проектом ЗУ № 9472 предлагается установить мораторий на проверки бизнеса до 31 декабря 2023 года, проектом ЗУ № 9473 - внести изменения в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", установив, что проверки предприятий, учреждений и организаций, физических лиц - предпринимателей контролирующими органами (кроме Государственной фискальной службы Украины) осуществляются в течение 2019 года исключительно с разрешения Кабмина, по заявке предприятия относительно его проверки, согласно решению суда или требованиям УПК Украины.

Вместе с тем, с 1 января в Украине завершился мораторий на проверки, который действовал с 2014 года.

В итоге его действия, как свидетельствуют позиции нашей страны в Глобальном индексе продовольственной безопасности, качество продуктов питания у нас значительно ухудшились.

Вспышки массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей, стали практически нормой, а их количество выросло в разы.

Кроме того, по данным экспертов рынка, Украина наводнила фальсифицированная и контрафактная продукция, за продажу которой на практике нет никакой ответственности.

Участились случаи использования запрещенных дешевых ингредиентов при приготовлении съедобных готовых товаров, а импорт пальмового масла в Украину побил рекорды всех предыдущих лет со времен провозглашения независимости.

Именно пальмовое масло чаще всего используют для фальсификата молочной продукции, подчеркивают специалисты, отмечая, что производители всячески пытаются скрыть такие факты.

Отменить мораторий на проверки требовали ряд общественных организаций, которые занимаются защитой прав потребителей.

Особенно отказаться от моратория правительство призвали народные депутаты в вопросах контроля за питанием детей в школах и садиках.