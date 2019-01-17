За распространение книг из РФ без разрешений увеличили штрафы

КИЕВ. 17 января. УНН. В Украине увеличена сумма штрафа за распространение издательской продукции, ввозимой с территории государства-агрессора без разрешительных документов - до 41 730 грн за первый случай. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио сообщает об изменении размеров административно-хозяйственных штрафов за нарушение требований законодательства о распространении на территории Украины издательской продукции, имеющей происхождение (которая изготовлена) и/или которая ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, без соответствующего разрешения, предусмотренного статьей 28-1 Закона Украины "Об издательском деле", - сообщили в ведомстве.

Теперь, в связи с увеличением с 1 января 2019 года размера минимальной заработной платы, распространение на территории Украины издательской продукции, имеющей происхождение или которая изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины без наличия соответствующего разрешения, влечет наложение на правонарушителей административно-хозяйственного штрафа в размере 41 730 грн (десяти минимальных заработных плат) за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 208 650 грн (пятидесяти минимальных заработных плат) за каждый последующий случай такого распространения.

"В 2018 году уполномоченными лицами Госкомтелерадио составлено 27 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов на сумму 1 005 210 грн", - добавили в ведомстве.

Напомним, 22 мая 2017 года вступил в силу порядок ввоза книг из России.