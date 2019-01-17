Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 17 января 2019 16:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нардепа Шухевича из Рады повезли в кардиологию
Нардепа Шухевича из Рады повезли в кардиологию
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6525
Версия для печати

За распространение книг из РФ без разрешений увеличили штрафы

За распространение книг из РФ без разрешений увеличили штрафы

КИЕВ. 17 января. УНН. В Украине увеличена сумма штрафа за распространение издательской продукции, ввозимой с территории государства-агрессора без разрешительных документов - до 41 730 грн за первый случай. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио сообщает об изменении размеров административно-хозяйственных штрафов за нарушение требований законодательства о распространении на территории Украины издательской продукции, имеющей происхождение (которая изготовлена) и/или которая ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, без соответствующего разрешения, предусмотренного статьей 28-1 Закона Украины "Об издательском деле", - сообщили в ведомстве.

Теперь, в связи с увеличением с 1 января 2019 года размера минимальной заработной платы, распространение на территории Украины издательской продукции, имеющей происхождение или которая изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины без наличия соответствующего разрешения, влечет наложение на правонарушителей административно-хозяйственного штрафа в размере 41 730 грн (десяти минимальных заработных плат) за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 208 650 грн (пятидесяти минимальных заработных плат) за каждый последующий случай такого распространения.

"В 2018 году уполномоченными лицами Госкомтелерадио составлено 27 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов на сумму 1 005 210 грн", - добавили в ведомстве.

Напомним, 22 мая 2017 года вступил в силу порядок ввоза книг из России.

Источник: УНН
Теги: Россия, книги, Госкомтелерадио
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.