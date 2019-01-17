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Фракция Оппозиционного блока покинула зал Верховной Рады

Фракция Оппозиционного блока покинула зал Верховной Рады

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Фракция "Оппозиционного блока" покинула сессионный зал из-за принятия парламентом законопроекта о переходе приходов в другую церковь. Об этом политики сказали с трибуны. Кроме того, "Оппоблок" планирует обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить процедуру принятия законопроекта, сообщает УНН.

"Из-за того, что законопроект может спровоцировать гражданский конфликт, мы всей фракцией покидаем зал", - сообщил "оппоблоковец" Александр Долженков. По словам депутата большинство его коллег даже не знали, за что голосуют.

"Автономность религиозной общины - внутреннее дело Церкви. Это целенаправленная акция против канонической Украинской Православной Церкви. Нарушен Регламент, проигнорировано заявление нашей фракции. Во время голосования были случаи неперсонального голосования; председательствующий не имел права ставить этот законопроект на голосование в целом в то время, когда наша фракция имела замечания к нему. Поэтому мы будем обращаться в Конституционный суд, чтобы признать проголосованный законопроект антиконституционным, поскольку он может спровоцировать гражданский конфликт", - заявил народный депутат.

Председатель фракции Вадим Новинский подчеркнул, что для вынесения законопроекта в сессионный зал не было никаких законных оснований и выводов научно-экспертного управления. Не собирался по этому вопросу и Совет Церквей Украины.

"Предлагаемые изменения противоречат положениям Конституции Украины, Европейской Конвенции по правам человека, действующих уставов религиозных общин, создают препятствия для религиозной деятельности, раскалывают общество и приведут к коррупции", - отмечает Вадим Новинский.

По его мнению, суть законопроекта - узаконить рейдерство храмов и имущества канонической УПЦ и под давлением силовиков и местной власти обеспечить массовый переход приходов в новую ПЦУ.

Вадим Новинский также призвал правоохранительные органы и представителей органов местного самоуправления не выполнять преступные приказы, не вмешиваться в деятельность религиозных организаций и не закрывать глаза на нарушение закона.

"Мы будем всеми законными способами защищать права и свободы граждан Украины. Оппозиционный блок настаивает на соблюдении Регламента ВР при рассмотрении законопроекта, а также на включении поправок нашей команды! Призываю всех народных депутатов не помогать Петру Порошенко в его предвыборной кампании, не поддерживать этот законопроект! Последствия будут критическими для общества и приведут к увеличению напряжения", - заявил депутат.

Также фракция Оппозиционного блока обратится в Конституционный суд для признания законопроекта Виктора Еленского №41 28-д неконституционным. "Статья 35 Конституции Украины гарантирует свободу вероисповедания, но эти непрофессиональные циники нивелировали понятие законности. Коалиция проявила себя, как в 2014 году, поддерживая президента в пиаре", - отметил народный депутат. Данная информация была размещена на странице фракции в Facebook.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, политика
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