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Украина предложила передать РФ уже 25 граждан из украинских тюрем

Украина предложила передать РФ уже 25 граждан из украинских тюрем

КИЕВ. 17 января. УНН. Украина готова в конце января - начале февраля передать России уже 25 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести увольнение 19 украинский с ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.

"Мы готовы в конце января - начале февраля, в любую определенную дату, передать РФ 25 их граждан из украинских тюрем в обмен на политзаключенных Кремля, и в этот же день провести увольнение 19 украинский с ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков. Также мы еще раз подняли вопрос немедленного освобождения 5 подростков с Ясиноватой, которых 3 года пытают в Донецке в тюрьме", - написала Геращенко.

Она отметила, что украинская сторона ожидает от координаторов ОБСЕ более активной позиции и "быть на стороне правды".

"Дважды за этот месяц мы обратились к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по одному вопросу: освобождение заложников, передача россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Сегодня Борис Грызлов отказался и от этой инициативы", - добавила она.

Как сообщал УНН, на предыдущем заседании ТКГ в декабре 2018 согласовали режим тишины в Донбассе на зимние праздники. Также Украина предлагала провести освобождение удерживаемых в формате 22 на 22 и 72 на 19 5 января 2019 года.

Источник: УНН
Теги: пленные, обмен, Ирина Геращенко
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