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В Минкульте сообщили, когда будут проводиться богослужения в Софии

В Минкульте сообщили, когда будут проводиться богослужения в Софии

КИЕВ. 17 января. УНН. Богослужения в Софии Киевской в столице будут проходить по большим праздникам. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Очевидно, речь идет о богослужениях на главные религиозные праздники и на государственные праздники", - отметил министр, отвечая на вопрос, когда будут осуществляться богослужения в Софии Киевской.

По его словам, таковыми являются Рождество, Пасха, Троица, праздник Покровы, День независимости.

При этом он отметил, что София Киевская принадлежит к культурному наследию ЮНЕСКО, поэтому регулярные еженедельные богослужения там невозможны. Кроме того, есть существенные ограничения по количеству людей в помещении собора, относительно того, чтобы зажигать свечи, и тому подобное.

Напомним, действующим кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

Источник: УНН
Теги: Киев, Евгений Нищук, церковь, Софийская площадь, Минкульт
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