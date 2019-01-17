Боевики ОРДЛО заявили, что письма от Геращенко "не открываются"

КИЕВ. 17 января. УНН. На гуманитарной подгруппе в четверг представители ОРДЛО утверждали, что не смогли открыть письма со списками на обмен, которые украинская сторона неоднократно направляла в прошлом году. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.

"В 2018 я направила 13 официальных обращений к представителям РФ, лично к Борису Грызлову, с предложением передать 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля, с конкретными фамилиями, списками и заявлениями, просьбами самих осужденных россиян к Путину", - написала Геращенко.

Кроме того, по ее словам, Министерство иностранных дел Украины летом направило соответствующую ноту в МИД РФ.

"Ни на одно наше письмо нам не предоставили никакого ответа. Что означает отказ России от своих граждан и откровенно грубое поведение участников групп от РФ, которые блокируют и освобождение, пренебрегая элементарными нормами дипломатического протокола", - подчеркнула первый вице-спикер ВР.

Она рассказала также, что Украина в текущем месяце дважды обращалась к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по вопросу освобождения заложников и передачи граждан Украины в обмен на политзаключенных Кремля. По словам Геращенко, Россия отказался и от этой инициативы.

"Поведение представителей Кремля задает тон поведения и их марионеток из ОРДЛО, которые откровенно блокируют все предложения Украины по освобождению заложников. Доходит до откровенного абсурда. На гуманитарной подгруппе представители ОРДЛО сегодня то утверждали, что не получали никаких списков, которые мы неоднократно направляли в конце прошлого года. А потом "вспомнили", что все же получили и заявили... что "письма не открываются", - сообщила Геращенко.

Блокировку обмена она связала с предстоящими выборами в Украине.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела сегодня первое в новом году заседание в Минске.

Напомним, на предыдущем заседании ТКГ в декабре 2018 года согласовали режим тишины в Донбассе на зимние праздники. Также Украина предлагала провести освобождение удерживаемых в формате 22 на 22 и 72 на 19 5 января 2019 года.