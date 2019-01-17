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Бучацкая епархия прокомментировала причастность священника к политической агитации

Бучацкая епархия прокомментировала причастность священника к политической агитации

КИЕВ. 17 января. УНН. В социальных сетях появилось фото с изображением одного из священнослужителей Бучацкой епархии УГКЦ на рекламном щите политического характера. Работники Епархиального управления рассмотрели дело и сообщили, что это не политическая агитация, поскольку священник не знал о существовании этого рекламного щита, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бучацкой епархии.

"Данный священнослужитель не давал никакого разрешения на использование его фото на рекламном щите политического содержания и его изображение на щите было размещено даже без его ведома. Сразу после получения информации о существовании этого рекламного щита, священнослужитель немедленно обратился в органы местной власти и в этот же день рекламный щит был демонтирован", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, церковь не вмешивается в президентские кампании, но симпатии к действующему Президенту Украины Петру Порошенку и других кандидатов, отстаивающих Украинское государство, в церкви есть.

Источник: УНН
Теги: выборы, церковь, ПЦУ
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