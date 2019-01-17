ВР рассмотрит постановление об отмене закона о переходе приходов

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины рассмотрит постановление об отмене изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности сразу после того, как его рассмотрит регламентный комитет и предоставит свои выводы. Об этом в кулуарах парламента сообщил председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Действительно, было зарегистрировано постановление об отклонении (изменений в закон - ред.). Оно было зарегистрировано, все проходит демократично и согласно регламенту. Как только регламентный комитет рассмотрит и предложит (свои выводы - ред.), я тут же поставлю на рассмотрение зала это постановление", - сказал Парубий.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде зарегистрированы два постановления об отмене внесенных изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №4128д, которым внесла изменения в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Изменения регламентируют переход религиозных общин из подчинения одной церкви к другой.