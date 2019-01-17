За время оккупации РФ вывезла из Крыма не менее миллиона артефактов

КИЕВ. 17 января. УНН. За годы аннексии Крыма Россия вывезла из полуострова не менее миллиона археологических артефактов. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам Автономной Республики Крым и г. Севастополя Сергей Мокренюк на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"По минимальным оценкам, РФ вывезла с территории Крыма не менее миллиона артефактов", - отметил чиновник.

По его словам, такие действия запрещены для государства, которое оккупировали полуостров, согласно Женевской конвенции.

При этом он добавил, что также РФ осуществляет на территории аннексированного полуострова незаконные археологические раскопки.

Напомним, в ЮНЕСКО призвали защитить Ханский дворец в оккупированном Россией Крыма.

"Особое беспокойство вызывает состояние сохранения Ханского дворца в Бахчисарае, внесенного в Предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО. Вследствие т.н. "реставрационных работ", осуществляемых оккупационными властями на его территории, существует реальная угроза потери исторической и культурной аутентичности этого объекта" , - говорится в докладе Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азула.

В июне прошлого года Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту незаконного уничтожения, разрушения и порчи памятника истории - Ханского дворца, который расположен в Бахчисарае в аннексированном Россией Крыму.