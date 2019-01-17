Для голосования жители оккупированного Донбасса могут прибыть на любой участок

КИЕВ. 17 января. УНН. Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогут проголосовать на президентских выборах, придя с паспортом и написав заявление на наиболее удобной избирательном участке в подконтрольной правительству Украины. Об этом сообщила начальник управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества Ирина Калупаха на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Сейчас очень упрощенная процедура изменения избирательного адреса на время голосования. Сейчас ВПО, а также лица, проживающие на временно оккупированной территории должны появиться на избирательном участке, где им наиболее будет комфортно и удобно. При себе они должны иметь только паспорт, там на месте они напишут заявление - им объяснят, как это сделать ", - отметила она.

По ее словам, в паспорте таких лиц должна быть указана регистрация на оккупированной территории. Если же такой регистрации нет, то избиратель должен предоставить справку внутренне перемещенного лица.

При этом она добавила, что такие заявления рассматриваются на месте сразу же после представления, поэтому ждать избирателю не придется, и удостоверение будет выдано сразу.

Также чиновник уточнила, что ЦИК готовит дальнейшие упрощения процедуры получения права голосования для лиц с оккупированных территорий, и, возможно, на парламентских выборах будет действовать более упрощенный порядок получения удостоверения избирателя.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия одобрил законопроект №6240, которым вносятся изменения в украинское законодательство в части избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан.