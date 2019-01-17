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Украина требует немедленно провести заседание контактной группы по заложникам

Украина требует немедленно провести заседание контактной группы по заложникам

Уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе

КИЕВ. 17 января. УНН. Украина в Минске требует немедленного проведения совместного заседания Трехсторонней Контактной Группы и гуманитарной подгруппы для разблокирования процесса освобождения заложников и политзаключенных. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко в Facebоok, передает УНН.

"Мы требуем немедленного проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы для разблокирования процесса освобождения заложников и политзаключенных и осуждаем деструктивную позицию РФ, не скрывает, что будет блокировать все здоровые инициативы и ожидает смены власти в Украине", - написала нардеп.

По ее словам, вопрос безопасности на Донбассе и освобождение заложников - это вопрос сегодняшнего дня и немедленного исполнения.

Геращенко также отметила, что Украина обратила внимание координаторов ОБСЕ на постоянный срыв режима тишины со стороны РФ и боевиков ОРДЛО на Донбассе.

"Также мы не считаем возможным составить лапки на период избирательной кампании и прекратить борьбу за освобождение заложников и полтивьязнив. Этого не будет. По требованию украинской стороны на ТКГ еще раз поставили вопрос освобождения подростков из Ясиноватой и надеемся, что в этом вопросе вскоре будет прогресс ", - добавила она.

Как сообщал УНН, по словам Геращенко, Украина готова в конце января - начале февраля передать России уже 25 ее граждан, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести увольнение 19 украинский с ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, заложники
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