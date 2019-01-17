Украина требует немедленно провести заседание контактной группы по заложникам

КИЕВ. 17 января. УНН. Украина в Минске требует немедленного проведения совместного заседания Трехсторонней Контактной Группы и гуманитарной подгруппы для разблокирования процесса освобождения заложников и политзаключенных. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко в Facebоok, передает УНН.

"Мы требуем немедленного проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы для разблокирования процесса освобождения заложников и политзаключенных и осуждаем деструктивную позицию РФ, не скрывает, что будет блокировать все здоровые инициативы и ожидает смены власти в Украине", - написала нардеп.

По ее словам, вопрос безопасности на Донбассе и освобождение заложников - это вопрос сегодняшнего дня и немедленного исполнения.

Геращенко также отметила, что Украина обратила внимание координаторов ОБСЕ на постоянный срыв режима тишины со стороны РФ и боевиков ОРДЛО на Донбассе.

"Также мы не считаем возможным составить лапки на период избирательной кампании и прекратить борьбу за освобождение заложников и полтивьязнив. Этого не будет. По требованию украинской стороны на ТКГ еще раз поставили вопрос освобождения подростков из Ясиноватой и надеемся, что в этом вопросе вскоре будет прогресс ", - добавила она.

Как сообщал УНН, по словам Геращенко, Украина готова в конце января - начале февраля передать России уже 25 ее граждан, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести увольнение 19 украинский с ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков.