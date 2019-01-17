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В ОПОРЕ рассказали, как накажут Гриценко за нарушение правил агитации

В ОПОРЕ рассказали, как накажут Гриценко за нарушение правил агитации

КИЕВ. 17 января. УНН. Кандидату в Президенты Украины Анатолию Гриценко грозит административная ответственность за нарушение правил предвыборной агитации. Об этом УНН рассказала координатор общественного наблюдения ОПОРЫ за выборами в Тернопольской области Ольга Глушко.

Предвыборная агитация Гриценко началась 16 января, уточнила она. В тот же день в Тернопольской области наблюдатели ОПОРЫ обнаружили билборды кандидата с лозунгом "Честные во власти - достойная жизнь людей", которые одновременно не имели выходных данных, как того требует законодательство.

"Представители ОПОРЫ вызвали полицию и составили соответствующее заявление. Случай имеет признаки нарушения ЗУ "О выборах Президента Украины ", - уточнила Галушка.

По ее словам, за нарушение правил агитации Гриценко угрожает административная ответственность - штраф в размере до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (ч. 2 статьи 212-13 КУ об административных правонарушениях).

Справка: часть 16 статьи ЗУ "О выборах Президента Украины" запрещает изготовление и распространение печатных предвыборных агитационных материалов, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика соответствующих материалов.

Источник: УНН
Теги: выборы, агитация, политика
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