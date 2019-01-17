В кинотеатр "Киев" предложили пригласить первых лиц государства
КИЕВ. 17 января. УНН. Чтобы акцентировать внимание на необходимости сохранения кинотеатра "Киев", на премьеру фильма "Круты" 29 января туда следует пригласить первых лиц государства. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Чтобы акцентировать внимание (на риск закрытия кинотеатра "Киев" – ред.), 29 января туда привести первых лиц государства, которые в определенной степени повлияли бы на некоторые процессы, возможно. Мы делаем премьеру фильма "Круты" в кинотеатре "Киев" для того, чтобы подчеркнуть важность сохранения этого кинотеатра", - отметил министр.
По словам министра, он также искал встречи с владельцем помещения под "Кинопанораму", чтобы натолкнуть его на мысль сохранить кинотеатр в помещении.
Напомним, ООО Культурный центр "Кинотеатр "Киев" не продлили договор аренды, который истекает 4 января 2019 года, в связи с чем работа кинотеатра остается под вопросом.
Киевская городская государственная администрация проведет конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатр "Киев".
4 января в сайте Киевского городского совета была создана петиция в поддержку кинотеатра "Киев". Киевлян призывают поддержать кинотеатр и его команду - подписать петицию и распространить информацию о ней.