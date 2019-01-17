Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 17 января 2019 19:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Более 500 россиян не пустили в Украину в 2019 году
Более 500 россиян не пустили в Украину в 2019 году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4845
Версия для печати

В кинотеатр "Киев" предложили пригласить первых лиц государства

В кинотеатр "Киев" предложили пригласить первых лиц государства

КИЕВ. 17 января. УНН. Чтобы акцентировать внимание на необходимости сохранения кинотеатра "Киев", на премьеру фильма "Круты" 29 января туда следует пригласить первых лиц государства. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Чтобы акцентировать внимание (на риск закрытия кинотеатра "Киев" – ред.), 29 января туда привести первых лиц государства, которые в определенной степени повлияли бы на некоторые процессы, возможно. Мы делаем премьеру фильма "Круты" в кинотеатре "Киев" для того, чтобы подчеркнуть важность сохранения этого кинотеатра", - отметил министр.

По словам министра, он также искал встречи с владельцем помещения под "Кинопанораму", чтобы натолкнуть его на мысль сохранить кинотеатр в помещении.

Напомним, ООО Культурный центр "Кинотеатр "Киев" не продлили договор аренды, который истекает 4 января 2019 года, в связи с чем работа кинотеатра остается под вопросом.

Киевская городская государственная администрация проведет конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатр "Киев".

4 января в сайте Киевского городского совета была создана петиция в поддержку кинотеатра "Киев". Киевлян призывают поддержать кинотеатр и его команду - подписать петицию и распространить информацию о ней.

Источник: УНН
Теги: Киев, кинотеатр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.