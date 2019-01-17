Семьи 77 политзаключенных и военнопленных получили 17 млн грн помощи

КИЕВ. 17 января. УНН. По состоянию на 31 декабря 2018 года членам семей политических заключенных и военнопленных выплачено 17,2 млн грн государственной помощи. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы, Игорь Гриб на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 31 декабря 2018 года мы смогли осуществить выплаты 77 семьям украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах и во временно оккупированном Крыму... Министерством осуществлены выплаты семьям и политзаключенным, и военнопленным на общую сумму 17 млн 200 тыс. грн", - отметил чиновник.

По его словам, выплаты политзаключенным и их родственникам начались только в ноябре прошлого года, хотя постановление было подписано в апреле, поскольку в документ вносились изменения.

При этом он отметил, что также МинТОТ осуществляло розыск родных политических заключенных, помогало им собирать документы.

Кроме того, добавил Гриб, для выплат помощи семьям 24 военнопленных моряков было принято отдельное постановление, и выплаты осуществились оперативно - чтобы успеть осуществить это в пределах финансового года.

Ранее УНН сообщал, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила внести изменения в постановление о порядке оказания помощи политзаключенным, включив туда также военнопленных, и выделить семьям пленных моряков по 100 тыс. грн.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.