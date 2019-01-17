ЮНЕСКО в этом году соберет миссию для оценки состояния Ханского дворца в Крыму

КИЕВ. 17 января. УНН. Мониторинговая миссия ЮНЕСКО, которая оценит состояние разрушения российскими оккупантами Ханского дворца в Бахчисарае в оккупированном Крыму, соберется уже в этом году в Украине. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры Света Фоменко на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"В этом году состоится первый этап (по созданию мониторинговой миссии по дворца в Бахчисарае - ред.), когда состоится встреча экспертов ЮНЕСКО на территории (подконтрольной правительству - ред.) Украины - это будет либо в Киеве, либо ближе к Крыму - для того, чтобы обсудить вопросы, которые будут подлежать мониторингу", - отметила замминистра.

По ее словам, Украина работает над тем, чтобы Ханский дворец в Бахчисарае был занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО одновременно с занесением в список объектов, находящихся под угрозой, поскольку разрушительные "строительные" работы на территории дворца продолжаются.

Напомним, ЮНЕСКО отмечает ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму.

За годы аннексии Крыма Россия вывезла с полуострова не менее миллиона археологических артефактов .