Самый младший украинский пленный моряк написал новое письмо

КИЕВ. 17 января. УНН. Мать самого младшего украинского военнопленного моряка Андрея Эйдера, захваченного Россией в районе Керченского пролива, Евгения Эйдер обнародовала фото письма своего сына, предназначенного для публикации на Facebook. Фото письма женщина опубликовала на своей странице в соцсети, передает УНН.

"Я долго думала стоит ли "личную часть" показать. Все же это личное. На сегодня именно МЫ получили уже 17 писем. И еще Андрей получил письмо и написал много ответов разным людям", - написала Эйдер.

Кроме того, она поблагодарила тех, кто пишет всем пленным украинским морякам.

В письме Андрей пишет: "Сейчас нас 24 человека (пленных моряков - ред. ... Все мы хотим одного - поскорее вернуться на родину. Мы полны силы духа и надежды, но надежда также ресурс исчерпаемый. Нас мало, но мы в тельняшках. Я бы написал на украинском, но цензура не позволит. С Украиной в сердце!.. Но есть сила воли, этот ресурс не иссякнет".

Как сообщал УНН, украинские моряки, которых удерживали в "Матросской тишине", не получили писем.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российское СИЗО в Москве. Подконтрольный РФ суд Крыма отказал в апелляции всем 24 украинским морякам.

15 и 16 января 2019 года суд в Москве продлил срок содержания под стражей всех 24 военнопленных украинских моряков.