Дипломат подтвердил визит Президента в Израиль

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 21 января посетит Израиль для подписания соглашения о зоне свободной торговли. Об этом эфире Украинского радио заместитель посла Государства Израиль в Украине Эмиль Бен Нафтали рассказал, как изменится торговля между двумя странами, передает УНН.

"Мы работали над этим договором почти 8 лет, но нужно сказать, что серьезное движение вперед произошло в последние два года благодаря премьер-министру Нетаньяху, президенту Порошенко, вице-премьер-министру Кубиву и нашему министру экономики Коэну, которые поняли важность этого договора. Президент Украины Петр Порошенко 21 января посетит Израиль для подписания соглашения о зоне свободной торговли", - сообщил он.



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Как сообщал УНН, Порошенко в Израиле подпишет договор о ЗСТ. УНН эту информацию подтвердил источник.



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