В ТКГ согласовали проведение аудита компании "Вода Донбасса"
КИЕВ. 17 января. УНН. Экономическая рабочая подгруппа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась провести аудит компании "Вода Донбасса" для последующих капвложений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на " БЕЛТА".
Так, экономическая подгруппа обсудила актуальные вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", пишет издание.
"Стороны договорились провести с помощью Международного комитета Красного Креста аудит компании "Вода Донбасса". Это основная предпосылка для капвложений", - сказал представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
По его словам, "Вода Донбасса" работает с обеих сторон линии соприкосновения, и она жизненно важна для Донецкой области.
Кроме того, Сайдик, подводя итоги 2018 года, отметил, что число гражданских жертв в зоне конфликта в Донбассе сократилось более чем в два раза по сравнению с 2017-м.
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Также, по словам Сайдика, в результате введения "рождественского перемирия" на Донбассе, которое согласовали во время предыдущего заседания ТКГ, количество случаев нарушения режима тишины сократилось.
"В результате число нарушений режима прекращения огня с 29 декабря по позавчерашний день сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Однако, к сожалению, в последние дни наблюдается тенденция роста", - отметил представитель ОБСЕ.
Он добавил, что жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела сегодня первое в новом году заседание в Минске.
Напомним, на предыдущем заседании ТКГ в декабре 2018 года согласовали режим тишины в Донбассе на зимние праздники. Также Украина предлагала провести освобождение удерживаемых в формате 22 на 22 и 72 на 19 5 января 2019 года.