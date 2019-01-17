Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 30 января

КИЕВ. 17 января. УНН. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе состоится 30 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".

"Следующее заседание ТКГ состоится 30 января", - говорится в сообщении издания.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела сегодня первое в новом году заседание в Минске.

Напомним, Украина готова в конце января - начале февраля передать России уже 25 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести освобождение 19 украинцев с ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков.

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Также во время заседания Украина требовала немедленного проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы для разблокирования процесса освобождения заложников и политзаключенных.