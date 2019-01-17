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Новым координатором экономической подгруппы в ТКГ будет экс-посол Германии в РФ

Новым координатором экономической подгруппы в ТКГ будет экс-посол Германии в РФ

КИЕВ. 17 января. УНН. Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик после сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе заявил, что координатором подгруппы по экономике теперь будет бывший посол Германии в России Ульрих Бранденбург. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание naviny.by.

"Представитель ОБСЕ сообщил, что координатор подгруппы по экономике Пьер Фишер завершил свою работу. В связи с этим Сайдик поблагодарил его за вклад в решение жизненно важных вопросов для населения. Его на этом посту сменит бывший посол Германии в России Ульрих Бранденбург", - говорится в сообщении издания.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела сегодня первое в новом году заседание в Минске.

Украинская сторона заявила, что готова в конце января-начале февраля передать России уже 25 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести освобождение 19 украинцев из ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков.

Также во время заседания Украина требовала немедленного проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы для разблокирования процесса освобождения заложников и политзаключенных.

Следующее заседание ТКГ в Минске назначили на 30 января.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Минск, контактная группа, координатор, ОРДЛО
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