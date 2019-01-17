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Интронизация Епифания состоится 3 февраля

Интронизация Епифания состоится 3 февраля

КИЕВ. 17 января. УНН. Интронизация Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится 3 февраля, передает УНН со ссылкой на слова митрополита.

"Интронизация состоится 3 февраля", - сказал сам Епифаний.

Напомним, ранее Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что его интронизация может состояться в начале февраля.

Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.

Источник: УНН
Теги: религия, церковь, Автокефалия, Томос, Епифаний
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