В Волновахе создана военно-гражданская администрация

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко своим указом создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха, что в Донецкой области. Об этом говорится в тексте соответствующего указа, опубликованного на сайте Главы государства, передает УНН.

"Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданские администрации" постановляю: образовать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также указом поручено командующему Объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации принять меры, связанные с образованием ВГА.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 2017 году было образовано военно-гражданскую администрацию администрации сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области.