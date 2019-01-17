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Путин встретился с режиссером, которому запрещен въезд в Украину

Путин встретился с режиссером, которому запрещен въезд в Украину

КИЕВ. 17 января. УНН. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, въезд в Украину которому запрещен из-за его пророссийской позиции, поделился с президентом России Владимиром Путиным "своим мнением о сегодняшней ситуации в регионе, в том числе в Республике Сербская". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Я поделился с президентом Путиным идеей независимой объединенной Сербии, насколько это возможно. Но больше всего я акцентировал внимание на ситуации в Республике Сербская, где местное население подвергается давлению со стороны политиков и не всегда свободно может выстраивать отношения с Россией, что, на мой взгляд, необходимо делать", - поделился он с журналистами итогами своей беседы здесь с Путиным.

Кустурица назвал важной возможность рассказать президенту РФ о своей деятельности в сфере культуры, которая направлена на развитие отношений двух стран.

Напомним, Министерство культуры Украины внесло 27 человек в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности. Среди них есть и сербский режиссер Эмир Кустурица.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Украина, режиссеры
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